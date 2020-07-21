Харламов пошутил про развод с Асмус

Санкт-Петербург, 21 июля. Блогер Данила Поперечный опубликовал у себя в Twitter видеоролик с шоуменом Гариком Харламовым, на котором тот пошутил о разводе с актрисой Кристиной Асмус.

На видеозаписи запечатлен Харламов, который стоит на корме катера, идущего по Неве вдоль Дворцовой набережной Петербурга.

«Развелся!» — говорит юморист, указывая рукой на Дворцовый мост.

Пользователи социальной сети предположили, что Харламов приехал в Петербург исключительно ради этой шутки.

«Смешнее развода я еще не видел. Мостов, конечно», — пишет пользователь _Gallandec. «Гарик, поздравляю!» — прокомментировал andreyvasin67.

Снял своего краша pic.twitter.com/ozsj6BtsEx — Данила Поперечный (@Spoontamer) July 20, 2020

Недавно художественная гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева показала подписчикам, с кем проводит время Гарик Харламов после расставания с Кристиной Асмус. Она опубликовала фото, на котором шоумен танцует медленный танец вместе с ее супругом Павлом Волей.

После развода Харламова уже успели заподозрить в романе с телеведущей Яной Кошкиной. Также сообщалось, что Харламов якобы закатил большую вечеринку в караоке-клубе на Новом Арбате, и там он проводил время в компании сразу нескольких девушек.

Друг Харламова отмечал, что в последнее время юморист предпочитает проводить время в обществе холостых друзей, нежели многочисленных кандидаток на место его избранницы.