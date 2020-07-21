Болтон заявил о неспособности Трампа вести диалог с Путиным на равных

Москва, 21 июля. Американский президент Дональд Трамп не обладает достаточной подготовкой, чтобы на встрече с главой российского государства Владимиром Путиным вести диалог на равных. Об этом рассказал бывший помощник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

Как передает телеканал WPTV, Болтон выразил уверенность в том, что Трамп уступает Путину в умении мыслить стратегически. Политик сравнил Путина и Трампа. По его словам, если усадить напротив американского президента того, кто плохо знает историю, «не имеющего четкого представления о том, как он хочет вести разговор, то это не будет честной борьбой».

Ранее Джон Болтон заявил, что президент РФ Владимир Путин готовится к встречам с политиками куда лучше и ответственнее, чем глава Белого дома Дональд Трамп. Он отметил, что Путин готовится к переговорам исчерпывающим образом. Кроме того, он знает людей, с которыми разговаривает и уверен в целях, которые хочет достичь, отмечает Болтон.

Напомним, ранее политолог Иван Аркатов объяснил, почему Путин не по зубам Дональду Трампу. Все дело в том, что российский лидер — опытный политик, способный переиграть любого оппонента. Аркатов обратил внимание, что российский лидер в переговорах с другими политиками всегда переигрывает многих своих оппонентов.

Специалист отметил, что подобные заявления Болтона говорят о том, что американская политическая система не является целостной. Он заявил, что это «комок гадюк», в котором люди заключают лишь временные союзы.