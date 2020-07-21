Игорь Николаев предстал в женском наряде с дамской сумочкой

Москва, 21 июля. Четырехлетняя дочь Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой Вероника решила стать стилистом и подобрала модный образ для отца. Девочка надела на музыканта женскую шляпку и дала ему свою миниатюрную сумочку, после чего провела фотосъемку. Полученный результат Николаев опубликовал у себя в Instagram.

«У меня теперь новый стилист и фотограф — четырехлетняя дочка Вероничка: надела на меня мамину шляпу, вручила свою сумочку, сообщила «теперь ты красавчик» и сделала фото! Я в полном порядке! Специалист серьезный!», — пишет композитор.

Снимок вызвал восторг у подписчиков и звездных коллег Николаева.

«Наконец, ты в надежных руках специалиста!» — пишет violaviva. «Буду малышку приглашать стилистом на фотосессии», — комментирует дизайнер Игорь Гуляев. «Ого, прекрасный вкус у вашего стилиста», — отмечает lina_arifulina. «Да, без сумочки образ был бы незавершенным! Стилист классный! Главное для вас услуги его обходятся недорого!» — написала veraafpl.

Ранее Игорь Николаев опубликовал в Instagram семейный снимок, сделанный в салоне частного самолета. «Нескромная» фотография разозлила подписчиков. По мнению фолловеров, певец хвастается возможностью летать на частном самолете, когда многие россияне осталась без работы из-за пандемии.