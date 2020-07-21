Лидеры ЕС согласовали план спасения экономики

Брюссель, 21 июля. Главы государств и правительств Евросоюза достигли соглашения по бюджету сообщества на 2021-2027 годы и фонду восстановления экономики после пандемии коронавируса объемом 750 млрд евро. Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель на полях саммита в Брюсселе, работа которого затянулась на пять дней.

«Сделка есть!» — пишет Мишель у себя в Twitter.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что это «исторический день для Европы».

По словам премьер-министра Бельгии Софи Вильмес, итоговый компромиссный вариант 7-летнего бюджетного плана ЕС составляет 1,074 трлн евро, объем внебюджетного фонда восстановления экономики Евросоюза остался на уровне 750 млрд евро.

«Мы достигли соглашения по бюджету и фонду восстановления экономики. Это были безусловно тяжелые переговоры, которые завершились сильной и хорошей сделкой», — заявил Шарль Мишель в ходе итоговой пресс-конференции.

По его словам, впервые в истории ЕС многолетний бюджет сообщества будет привязан к климатическим задачам. Он подчеркнул, что «принятое соглашение — намного больше, чем деньги».

Ранее сообщалось, что у участников переговоров не было предварительного согласия в вопросе способов наполнения фонда и бюджета, которые потребуют введения в Европе новых налогов и крупных госзаймов. Также страны-члены сообщества не имели предварительного согласия по поводу будущего распределения дотаций из евроказны между государствами.