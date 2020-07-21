В Минобороны заявили о готовности отечественной вакцины от коронавируса

Москва, 21 июля. Первая российская вакцина от коронавируса, в создании которой участвовали военные специалисты, а также ученые Национального исследовательского центра им. Гамалеи, готова. Об этом сообщил первый замминистра обороны Руслан Цаликов в интервью «Аргументам и фактам».

По его словам, ученые уже сделали окончательные оценки результатов испытаний.

«На момент выписки все без исключения добровольцы, получив иммунитет от коронавируса, чувствовали себя нормально. Таким образом, первая отечественная вакцина от новой коронавирусной инфекции — готова», — отметил Цаликов.

Ранее глава Центра клинического изучения лекарственных средств МГМУ им. Сеченова Елены Смолярчук заявила, что иммунитет к коронавирусу выработался у всех добровольцев, испытавших на себе вакцину. По ее словам, иммунитет появляется уже спустя несколько дней после вакцинации.

Президент РФ Владимир Путин недавно отметил, что летальность от коронавируса в России на порядок ниже, чем в других государствах. Он подчеркнул, что в некоторых европейских странах уровень смертности составляет 15%, а в России всего 1,5%. Специалисты полагают, что уже все регионы России миновали пик заболеваемости COVID-19. На данный момент эпидемия находится в стадии угасания.