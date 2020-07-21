Сыгравший Левина в «Интернах» Шаракоис вынужден работать официантом в Лондоне

Лондон, 21 июля. Актер Дмитрий Шаракоис подавал большие надежды как актер, но он оставил кинематограф и решился на переезд в Великобританию после неудачных попыток выйти из амплуа Бориса Левина из сериала «Интерны».

Шаракоис переехал в Лондон в прошлом году. На первых порах он был вынужден работать на стройке, затем Дмитрий устроился официантом в ресторан ZIMA. Артист не стесняется этой работы, так как это часть его новой жизни.

Полностью забрасывать актерскую карьеру на родине Шаракоис не намерен, хотя и связывает свое будущее с Европой. Периодически он появляется в Москве, чтобы сходить на пробы или сыграть в спектаклях.

Напомним, что актер стал известен благодаря сериалу «Интерны», в котором он сыграл застенчивого «ботаника» Бориса Левина. Несмотря на популярность персонажа, актер ушел из проекта после третьего сезона, побоявшись стать заложником одного образа.

В 2014 году он сыграл Шурика в ремейке «Кавказской пленницы». Картина оказалась провальной, на актера со всех сторон обрушилась критика. После этого крупных ролей Шаракоис не получал.

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