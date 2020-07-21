Съемочная группа покалечила Светличную во время интервью

Москва, 21 июля. Актрису Светлану Светличную покалечила съемочная группа одного из телеканалов. На ее голову упала установка, на которой держался софит, передает «Собеседник».

80-летняя артистка говорит, что съемочная группа прибыла к ней «нежданно-негаданно». Светличная не стала впускать журналистов в квартиру, поэтому съемка была организована на лавочке у подъезда.

«Пишем интервью, и тут меня пронзает жуткая боль. Мне на голову падает установка, на которой держится софит. Основной удар пришелся на мою коленку. Бедные мои ноги, сколько им по жизни досталось. Как же я орала! На всю жизнь запомнила этот свой вопль, никогда такой боли не ощущала», — рассказывает артистка.

По ее словам, журналисты даже не вызвали ей скорую помощь. Вместо этого они «прыгнули в машину и уехали». Актриса с трудом дошла до квартиры и позвонила гендиректору Гильдии актеров кино РФ Валерии Гущиной. Та выслала к Светличной сотрудника Гильдии, а сама написала письмо руководству телеканала.

Спустя несколько дней к актрисе прибыл молодой человек с извинениями. Покалеченной актрисе вручили букет красных роз, творожный торт, а также конверт, в котором находилось 15 тыс. рублей. При этом Светличная воздержалась от госпитализации, так как ей «не на кого было оставить кота Фила».

«Хожу на процедуры. Голова после сотрясения приходит в норму, но еще сильно болит. Подолгу разговаривать тоже пока тяжело», — говорит советская кинозвезда.

Ранее Светлана Светличная заявила, что сотрудник федерального телеканала украл у нее 600 тыс. рублей. По ее словам, к ней домой якобы прибыла съемочная группа «Пусть говорят» для записи интервью. После окончания съемок артистка предложила журналистам шампанского. Позднее актриса обнаружила пропажу крупной суммы денежных средств.