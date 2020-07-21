Таролог рассказала, как распознать сглаз

Москва, 21 июля. Таролог и хиромант Галина Янко рассказала, по каким признакам можно распознать порчу или сглаз.

По словам Янко, чаще всего на «опасные» приметы сглаза обращают внимание женщины. Первым признаком может стать образование «гнезд» в волосах, их спутанность.

«Волосы начинают вылезать, под глазами появляется чернота. Стоит на кухне — из рук летит посуда. Все ломается, рушится, человек не знает, куда деться. Сны приходят плохие. Отворачиваются люди, бегут. Женщина может потерять любимого человека», — сообщила таролог.

Она добавила, что на сглаз может указывать и внезапная тяжелая болезнь, а также серия крупных неудач. Янко отметила — у тех, на кого навели порчу, все валится из рук, невезение преследует в любом деле. Даже очень обеспеченный человек может внезапно разориться. Особое внимание, подчеркнула она, нужно обращать внимание на «подарочки» от недоброжелателя, которые можно найти в разных местах.