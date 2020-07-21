Дочь Осина призналась, что до сих пор не может пережить утрату отца

Москва, 21 июля. Дочь музыканта Евгения Осина Агния вышла замуж и поделилась планами на ближайшее будущее.

В интервью изданию Sobesednik.ru 18-летняя Агния рассказала о своем избраннике. Ее мужем стал Владислав, с которым до свадьбы они встречались в течение года. Церемония прошла в Хорошевском ЗАГСе Москвы. Девушка заявила, что родные не осуждают ее за раннее замужество и относятся к выбору с пониманием. Тем более, сама она считает, что с любимым человеком можно жить только в браке.

«Влад не работает в музыкальной сфере, но дома иногда любит поиграть на гитаре. Женой мне быть нравится, но в наших отношениях ничего не изменилось, мы как до свадьбы тепло друг к другу относились, так и сейчас», — рассказала она.

Агния поделилась, что первое лето в новом статусе она проводит на даче.

«Когда приезжаю в город, не отпускает чувство, что он меня душит. И воздух совсем другой, и как-то все дни проходят спокойно, по-семейному уютно за городом», — отметила девушка.

В ноябре исполнится два года со момента смерти Евгения Осина. Агния призналась, что часто вспоминает отца.

«О папе думаю часто, из-за этого много нервничаю. Очень жалею, что его не было на моей свадьбе. Очень часто представляла знакомство папы с мужем и их общение», — сообщила дочь певца.

Агния рассказала, что мечтает о музыкальной карьере и в ближайшее время планирует записать новый сингл. В то же время, подчеркнула девушка, семья и близкие люди всегда останутся для нее на первом месте.