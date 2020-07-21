Иммунитет к коронавируса выработался у всех добровольцев МГМУ, испытавших вакцину

Москва, 21 июля. Иммунитет к коронавирусу выработался у всех добровольцев, испытавших на себе вакцину в Сеченовском университете, сообщает РИА Новости.

По словам главы Центра клинического изучения лекарственных средств МГМУ им. Сеченова Елены Смолярчук, иммунитет появляется уже спустя несколько дней после вакцинации.

«У всех добровольцев иммунитет был… Это индивидуальная реакция на введение вакцины, обычно это составляет несколько дней», — говорит Смолярчук.

По ее словам, максимум с точки зрения защиты наступает через три недели после вакцинации. Исследователь отмечает, что пока сложно сказать, насколько долго будет сохраняться иммунитет от прививки. Ответ на данный вопрос можно будет дать после следующей фазы клинических исследований

Напомним, что клинические испытания вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, стартовали в Сеченовском университете 18 июня. Испытания вакцины также проводятся на добровольцах в госпитале им. Бурденко Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что в госпитале им. Бурденко подходят к завершению испытания российской вакцины от коронавируса. 20 июля была выписана вторая, последняя, группа добровольцев. Ученым потребуется еще некоторое время, чтобы составить итоговые отчеты и представить необходимые результаты для регистрации вакцины.