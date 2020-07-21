Онколог рассказал, кому опасно ходить в солярий

Москва, 21 июля. Солярий помогает обрести красивый загар, но также может привести к серьезным проблемам со здоровьем, особенно у определенного типа людей. Хирург-онколог Константин Титов в интервью радио Sputnik рассказал, для кого представляют опасность походы в солярий.

Специалист подчеркивает, что загар противопоказан людям с очень светлой кожей молочного оттенка с веснушками или с множественными родинками, а также рыжеволосым и натуральным блондинам.

«У них загар не способен сформироваться из-за фототипа кожи, вместо этого формируется солнечный ожог. Ожог вызывает фазу острого воспаления, затем возникают мутации в клетках кожи (их генетические перестройки), что может привести с течением времени, через 20-40 лет, к развитию злокачественной опухоли — меланомы или рака кожи», — говорит Титов.

По его словам, меланома — наиболее агрессивное и опасное онкологическое заболевание кожи. Около 80% смертей вызвано в этой группе новообразований.

Врач говорит, что загар мало полезен. Титов отметил, что в Германии и некоторых американских штатах несовершеннолетним вообще запрещается посещать солярий.

«Чтобы загар формировался, кожа проходит через фазу термического ожога. Покраснение кожи — ожог первой степени, а образование волдырей — ожог второй степени. После этого в коже погибают иммунные клетки, снижается ее эластичность, наступает преждевременное старение», — рассказывает специалист.

Он подчеркнул, что иммунитет получившего солнечный ожог человека на какое-то время будет снижен и он будет чаще болеть простудными заболеваниями.

Ранее главный онколог Министерства здравоохранения РФ Андрей Каприн говорил о необходимости проявления особой бдительность при появлении новых родинок для своевременного выявления рака кожи. Он перечислил ряд признаков, указывающих на злокачественный характер родинки: стремительный рост, изменение цвета, поверхности, формы образования, появление зуда, боли и других неприятных ощущений. При обнаружении подобных симптомов Каприн рекомендует не медлить и обратиться к врачу.