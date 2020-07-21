Минстрою предложили установить «срок годности» жилых домов

Москва, 21 июля. Союз потребителей обратился в Министерство строительства РФ с инициативой создать новый ГОСТ для строительной отрасли, в котором будет определен метод оценки сроков эксплуатации жилых домов, сообщают «Известия».

Председатель Союза потребителей Петр Шелищ в своем письме Минстрою отмечает, что новый стандарт необходимо сделать обязательным для применения на этапах экспертизы, утверждения проекта, а также приемки домов.

Согласно текущему регулированию, срок службы современных жилых домов составляет не менее 50 лет. Однако насколько продолжительной будет реальная жизнь дома, неизвестно. Шелищ отмечает, что покупатель должен знать, сколько он сможет прожить в квартире до того момента, как здание будет признано аварийным. По его мнению, данную информацию необходимо учитывать вместе с ценой квадратного метра.

«Молодые люди, которые въехали в новую квартиру и будут выплачивать ипотеку 20 лет, рискуют уже в пенсионном возрасте остаться без своего жилья. Поэтому стоит узнать срок службы дома до покупки жилья, а не тогда, когда он подошел к концу», — приводят слова председателя Союза потребителей «Известия».

Ранее Росстат опубликовал статистику цен на жилье в новостройках за I квартал 2020 года в России, на ее основе были названы регионы с самой низкой стоимостью жилплощади. Самые низкие цены оказались в Кабардино-Балкарии, где квадратный метр жилья в среднем стоит 29,7 тыс. рублей. Также доступно жилье в Дагестане — 32 тыс. рублей, Калмыкии — 33 тыс. рублей, Северной Осетии — 34,5 тыс. рублей и Карачаево-Черкесии — 36 тыс. рублей.