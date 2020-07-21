Американские конгрессмены одобрили ужесточение санкций против «Северного потока — 2»

Вашингтон, 21 июля. Палата представителей Конгресса США 20 июля единогласно одобрила внесение поправки об ужесточении санкций против газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» в проект оборонного бюджета страны на следующий финансовый год (начинается в Штатах с 1 октября).

Инициатива направлена на ужесточение уже действующих ограничений в отношении российских газопроводов. Поправка предусматривает введение санкций в отношении иностранцев, способствующих продаже, аренде или предоставлении судов для укладки труб, предназначенных для строительства «Северного потока — 2» и «Турецкого потока».

Отмечается, что проекту американского военного бюджета еще предстоит пройти процесс утверждения в Палате представителей, а затем в Сенате Конгресса. После того, как обе палаты одобрят свои версии проекта бюджета, будет собрана комиссия для согласования деталей обоих проектов. После этого обе палаты еще раз проголосуют за согласованный документ, после чего его отправят на подпись президенту США. Данный процесс обычно длится до осени-начала зимы.

Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил, что власти Германии должны ответить контрмерами на санкции США в отношении европейских компаний-инвесторов в газопровод «Северный поток — 2». Канцлер ФРГ Ангела Меркель, в свою очередь, расценивает санкции Вашингтона как противоречащие международным нормам. Она прямо заявила, что Берлин намерен завершить проект.