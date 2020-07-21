Илон Маск вошел в пятерку богатейших людей планеты

Москва, 21 июля. Американский бизнесмен Илон Маск, возглавляющий компании Tesla и Space X, впервые вошел в число пяти богатейших людей планеты по версии издания Forbes.

По оценкам аналитиков Forbes, состояние Маска на сегодняшний день оценивается в 74,2 миллиарда долларов. Издание ставит основателя Tesla на пятую позицию в рейтинге богатейших людей планеты.

В число 10 самых богатых современников вошли также экс-руководитель Microsoft Стив Балмер (72,2 миллиарда долларов), глава инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррен Баффет (72 миллиарда) и другие.

Богаче Маска по-прежнему остаются основатель и глава компании Facebook Марк Цукерберг, состояние которого оценивается в 90,3 миллиарда; один из основателей Microsoft Билл Гейтс (113,4 миллиарда), гендиректор группы компаний LVMH (Louis Vitton Moet Hennessy) Бернар Арно. Первую строчку в списке богатейших людей планеты занимает глава корпорации Amazon Джефф Безос с состоянием в 189 миллиардов долларов.

Отметим, еще четыре месяца назад Маск занимал 31-ю строчку в списке Forbes, с марта текущего года его состояние увеличилось почти в три раза, а акции Tesla в 2020 году подорожали почти на 300%.

Компания Tesla была основана Маском в 2003 году. Первоначально она специализировалась на производстве электромобилей, но постепенно перешла на смежную продукцию, такую как солнечные батареи, аккумуляторы и так далее.