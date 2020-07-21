Полтава, 21 июля. Свастика становится элементом архитектуры Полтавы, сообщает информационный портал «Украина.ру». На фасаде одного из недавно построенных домов были обнаружены руны и нацистская символика.

«Хозяева здания поясняют, что это акт возвращения древних, традиционных знаков на улицы украинских городов, в частности, Полтавы. Там-де не одно десятилетие хозяйничали оккупанты из Москвы и другие инородцы, а вот теперь другое дело», — говорится в Telegram-канале «Украины.ру».

Согласно информации полтавских СМИ, дом со свастиками был построен местным политиком и предпринимателем Геннадием Сикаловым.

Ранее ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский заявил, что Украина была обречена на потерю Крыма и Донбасса из-за радикализации политических элит. По его словам, реализация русофобского проекта на Украине привела к отсоединению Крыма и Донбасса, которые не поддались искусственной украинизации.

Недавно депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заявлял, что вероятность сохранения украинской государственности повысится, если действующая киевская власть как можно скорее уйдет в отставку. По словам парламентария, представители власти даже не скрывают того, что пришли править «одноразово».