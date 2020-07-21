Составлен топ-7 лучших полноприводных авто с пробегом

Москва, 21 июля. Эксперты журнала «За рулем» назвали лучшие полноприводные автомобили с пробегом.

На первом месте составленного изданием рейтинга оказалась Hyundai Creta. Специалисты отмечают, что за миллион рублей можно купить модель 2018 года, при этом предпочтение стоит отдать варианту с двухлитровым двигателем и автоматической коробкой передач.

Второе место занимает Renault Kaptur. Эксперты рекомендуют обратить внимание на полноприводную версию в сочетании с двухлитровым мотором и «механикой». Третья строчка в списке отдана Kia Sorento. Вложив миллион рублей, вы получите автомобиль шести- семилетнего возраста с пробегом до 120 тысяч километров.

Четвертая позиция у кроссовера Subaru Forester. За один миллион можно рассчитывать на модель, выпущенную в 2013-1014 годах. Пятая строчка — у еще одного «японца» Mazda CX-5. Издание отмечает, что за ту же сумму можно отыскать подержанный автомобиль, выпущенный не ранее 2012 года с двигателем объемом в два литра и «автоматом».

Шестое место занимает Volvo XC60, за один миллион можно найти экземпляр не старше восьми лет, выбирать лучше версию с пятицилиндровым двигателем, подчеркивают эксперты.

На седьмой строчке расположился Jeep Cherokee. Машина выпуска середины 2010-х с пробегом до 120 тысяч километров обойдется примерно в миллион, предпочтение стоит отдать модели с объемом двигателя 2,4 литра.