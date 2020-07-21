В Киеве нашли виновных в расколе и обеднении Украины

Киев, 21 июля. Украинские националисты засели в основных гуманитарных отраслях еще со времен президентства Виктора Ющенко и навязывали идеологию раскола по языковому, этническому и религиозному признаку. Об этом в эфире телеканала «Первый Казацкий» заявил украинский политолог Руслан Бортник.

«Украина — страна, раздираемая между востоком и западом. У нас есть правое и левое крыло, с одной стороны правые, которые доминируют в гуманитарном дискурсе: куда страна должна идти, как нужно любить Украину, каким языком общаться, в какую церковь ходить и так далее», — говорит Бортник.

По его словам, правые доминируют в гуманитарном дискурсе Украины уже лет 15, со времен президента Ющенко.

«Страна в этой дихотомии становится все мельче, все меньше, все беднее и все более непривлекательной с точки зрения жизни в ней», — подчеркивает Руслан Бортник.

Ранее Бортник заявлял, что Киев может столкнуться с очередным кризисом, новым майданом, а также с потерей своей государственности. По его мнению, текущая ситуация на Украине близка к кризису 2014-2015 годов.

Депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Гео Лерос отмечал, что действующий президент Владимир Зеленский действительно не отдает себе отчета о том, что на Украине зреет очередной Майдан.