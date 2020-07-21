Басков грубо пошутил над Ивлеевой

Москва, 21 июля. Певец Николай Басков грубо пошутил над блогером Настей Ивлеевой во время съемок ее нового YouTube-шоу.

Недавно в YouTube появился первый выпуск шоу Ивлеевой, суть которого сводится к тому, что знаменитости пытаются выполнить челленджи, предложенные поклонниками. Гостем шоу стал Николай Басков. В самый разгар веселья он жестко пошутил над Ивлеевой, когда та заявила, что «единственное, чего не хватает ее шоу — это шлюх».

«Ни одна шлюха с тобой не сравнится. Не обижайся, я в хорошем смысле», — сказал Басков.

Ивлеева оценила юмор эстрадного исполнителя.

«Это мои друзья, спокойно. Не обращайте внимания. Это же Москва, шоу-бизнес — тут все проститутки», — ответила блогер.

По ходу шоу Ивлеевой пришлось набить себе татуировку в виде смайлика, а Басков прицепил к языку восемь прищепок. Если гости шоу не могут выполнить условия челленджа, то они переводят деньги на счет зрителя, который его придумал. В этот раз сумма варьировалась от 5 до 20 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что Николай Басков довел до слез Ивлееву, подарив ее матери раковину. До этого подписчики возмутились условиями, в которых живет мать Ивлеевой. Оказалось, что у женщины даже нет раковины в ванной. Басков выразил надежду, что супруг Ивлеевой, рэпер Элджей, сделает ее матери «более крупный подарок». В ответ блогер разрыдалась и убежала из кадра.