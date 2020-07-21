TikTok уличили в слежке за американцами

Вашингтон, 21 июля. Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа обвинил популярную социальную сеть TikTok в слежке за американцами.

«TikTok шпионит за вами. TikTok поймали с поличным на том, что он отслеживал, что у вас в буфере обмена данными в телефоне», — сказано в рекламе штаба Трампа в Facebook.

Штаб оставил ссылку на прохождение опроса, стоит ли запретить данное приложение в США.

Ранее глава Госдепартамента США Майк Помпео допустил, что TikTok может быть запрещен на территории США вместе с другими китайскими социальными сетями на том основании, что они могут передавать персональную информацию пользователей властям КНР. Руководство TikTok отмечает, что никогда не передавало информацию китайским властям и не намерено этого делать в дальнейшем.

В конце июня сообщалось, что в Индии запретили использование 59 китайских приложений. Под запрет попали Tik Tok, браузер UC Browser, мессенджер WeChat. По мнению властей, китайские приложения «наносят вред суверенитету и целостности Индии, обороноспособности, безопасности государства и общественного порядка».

Недавно руководство социальной сети Twitter раскрыло подробности хакерской атаки, от которой пострадали аккаунты крупных компаний и ряда известных личностей. Отмечается, что взлом страниц произошел при участии сотрудников Twitter.