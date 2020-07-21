На Украине назвали «плоскодонками» корабли США, купленные ВМСУ за 600 млн долларов

Киев, 21 июля. Украина лишилась доставшейся от СССР судостроительной отрасли, а теперь теряет остатки флота. Об этом в беседе с «Политнавигатором» заявил глава всеукраинской ассоциации ветеранов-подводников Сергей Шабовта, комментируя закладку в Крыму двух десантных кораблей для ВМФ России.

«ВМС Украины — кладбище. Все суда в единственных экземплярах, что исключает возможность их использования во взаимодействии», — говорит Шабовта.

Шабовта отмечает, что Киеву «втулили» плоскодонки за 600 млн долларов, громко назвав их «хорошими кораблями береговой охраны», якобы предназначенными для Азовского моря.

«Но это корабли, серия которых начиналась в 1981 году водоизмещением 57 тонн с осадкой 1,2 метра, то есть, нам продали очередные плоскодонки», — подчеркнул эксперт.

Он говорит, что эти корабли абсолютно не приспособлены к морю.

«Каждое американское судно, которое Украина приобретает за большие деньги, имеет такую неприятную особенность, как дюймовые резьбы (у нас резьбы метрические). То есть, любые работы, любые замены на этих судах будут осуществляться в США и будут дорого стоить — техника ведь старая», — заявил Сергей Шабовта.

Специалист отметил что в России ситуация совершенно иная, так как там проводится масштабная судостроительная программа. По его словам, закладка десантных кораблей в Крыму — формирование проекта новых стратегических подлодок.

«В Севастополе осталась колоссальная судостроительная база и традиции. Там ничего не утрачено, не разграблено, не уничтожено, как это произошло в Николаеве и Херсоне», — резюмировал Шабовта.

Ранее главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов заявил, что Черноморский флот (ЧФ) находится на этапе активного оснащения и развития. По его словам, в ближайшее время состав ЧФ пополнится новыми патрульными и малыми ракетными кораблями, а также корветами. Часть из них станут носителями крылатых ракет «Калибр», отмечает RT. Евменов подчеркнул, что модернизация ЧФ продиктована необходимостью пресекать угрозы для юга России.