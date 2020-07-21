Стали известны первые города РФ, из которых разрешат вылеты за рубеж

Москва, 21 июля. Власти России собираются на первом этапе возобновления международного авиасообщения разрешить полеты из шести крупных российских городом. Ими станут Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Новосибирск и Владивосток. Соответствующее предложение направил в правительство первый заместитель министра транспорта, глава Росавиации Александр Нерадько.

Он объяснил, что города были выбраны исходя из географического принципа. В каждом макрорегионе будет выделен один аэропорт, через который смогут летать и жители соседних субъектов РФ. Исключением станет Москва, где заработают все три аэропорта.

«Сегодня все международные аэропорты готовы обслуживать международные рейсы. Но Роспотребнадзор считает правильным ограничить их число, чтобы минимизировать риски распространения в России коронавирусной инфекции», — приводит газета «Известия» слова представителя крупного российского аэропортового холдинга.

Отмечается, что список стран, с которыми будет установлено авиасообщение в первую очередь, будет согласован с Роспотребнадзором, Росавиацией и МИД РФ. Роспотребнадзор будет проводить оценку эпидемиологической обстановки и пополнять этот список на основе новых данных.

Таким образом, если авиасообщение с остальными странами будет восстановлено 1 августа, российские аэропорты, не относящиеся к внутренним хабам, получат возможность принимать рейса из-за границы не раньше середины августа.

Россия прекратила авиасообщение с другими странами еще 27 марта. По последним данным оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции, в РФ зарегистрировано 777 тысяч случаев COVID-19. При этом более 553 тысячи пациентов выздоровели, около двенадцати тысяч скончались.

Тем временем глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе выразила мнение, что самый «радужный сценарий» по открытию туристических направлений — это конец сентября-октябрь. Она добавила, что пока нет прогнозов относительно полетов в Азию (Таиланд, Вьетнам), Объединенные Арабские Эмираты и Израиль.