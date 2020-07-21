Раскрыты неизвестные подробности гибели Талькова

Москва, 21 июля. Продюсер Александр Толмацкий раскрыл неизвестные ранее подробности гибели российского рок-музыканта Игоря Талькова.

По словам Толмацкого, Тальков сам спровоцировал охранника певицы Азизы Игоря Малахова на конфликт, в результате которого прозвучали выстрелы.

«Тальков сам виноват в своей смерти. Такое поведение было у него — в момент, когда Игорь пришел к нему в гримерку, надо было его не выталкивать, а как-то разговаривать. И охрана неправильно себя вела. Вообще, в смерти Талькова виновата его охрана», — рассказал продюсер.

Толмацкий заявил, что все случившееся в тот вечер в Петербурге было «случайностью».

«Это случайная история, случайный выстрел. Это глупый эпизод. Конфликт был на фоне того, что Малахов пришел разговаривать с Тальковым. Можно было не посылать его, а как-то поговорить по-мужски. Надо уметь разговаривать», — высказал он свое мнение.

Игорь Тальков был застрелен 6 октября 1991 года в Петербурге во время концерта во Дворце спорта «Юбилейный». Инцидент произошел перед выходом на сцену возле гримерки. 17 лет спустя в уголовном розыске подтвердили, что пистолет, из которого был убит певец, незаконно принадлежал Малахову, с которым у Талькова завязалась потасовка. Позже охранник Азизы был осужден за незаконное приобретение и хранение оружия.