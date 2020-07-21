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Абхазия назвала условия приема российских туристов

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Абхазия назвала условия приема российских туристов

Сухум, 20 июля. Власти Абхазии заявили, что туристы из России смогут посетить страну лишь при наличии справки об отсутствии коронавируса, выданной не позднее, чем за трое суток до приезда.

Об этом говорится в рекомендациях санитарно-эпидемиологической службы Абхазии по организации работы объектов отдыха в условиях риска распространения COVID-19.

«Прием российских туристов в любых объектах размещения Абхазии будет производиться только при наличии справки с отрицательным тестом на коронавирус, полученной не позднее, чем за трое суток до дня прибытия в объект отдыха», — сказано в документе.

Абхазия назвала условия приема российских туристов

Рекомендовано также заселять не более одного человека в номер, если речь не идет о членах одной семьи или сопровождающих. Ранее стало известно, что власти Абхазии продлили действие режима ограничений на границе с Россией до 21 июля. При этом в Сухуме подготовили ряд предложений по смягчению карантина, уведомив об этом премьер-министра России Михаила Мишустина.

Глава абхазского кабмина Александр Анкваб сообщил о предстоящем визите российских специалистов из Минздрава и Роспотребнадзора, которые ознакомятся с эпидемиологической ситуацией в республике. По мнению экспертов, публикация рекомендация по приему туристов свидетельствует, что ограничения будут смягчены в ближайшее время.

Ранее «Известия» сообщили, что международные перелеты в России на первом этапе снятия ограничений разрешат только из шести городов.

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Источник: «Интерфакс»
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