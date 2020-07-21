Крестный отец Ефремова заявил, что актера нельзя считать преступником

Москва, 21 июля. Смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова стало большим несчастьем, однако актера нельзя считать преступником. Об этом в беседе с MK.RU заявил его крестный отец, актер и режиссер Василий Мищенко.

«Преступник следит за жертвой, готовится», — объясняет Мищенко.

Он признается, что однажды тоже сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и попал в аварию.

«Но после этого случая навсегда прекратил. И Мише Господь дает шанс на переосмысление чего-то важного в жизни», — говорит артист.

По его словам, Ефремов уважительно относится к вере, а после того как «грешит», очень мучается и кается. Мищенко охарактеризовал Ефремова как «совестливого и ранимого человека». Крестный актера говорит, что иногда может складываться обратное впечатление, но это лишь «защитная маска и бравада».

«Он же не убежал, не прокапался, чтобы утром заявить, будто был трезвым, не отказался. Это говорит о нем как о человеке», — отмечает Мищенко.

20 июля прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу Ефремова. Актер обвиняется в совершении преступления по статье о нарушении ПДД лицом, управляющим автомобилем, совершенном в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Максимальное наказание по данной статье составляет 12 лет лишения свободы, минимальное наказание — 5 лет тюрьмы.