Мать актера Числова назвала виновных в смерти сына

Москва, 21 июля. Родственники покойного актера Александра Числова не могут поделить оставшуюся от него квартиру. Мать и племянница Числова отстаивают свои права на проживание в московской квартире покойного.

По словам племянницы актера Светланы Андриановой, она приобрела квартиру, в которой много лет прожил ее дядя, совершенно законным способом. Она объяснил, что Числов продал ей свою квартиру по максимально низкой цене, так как срочно нуждался в деньгах. В подтверждение своих слов она привела расписку, согласно которой она купила квартиру дяди за 4,5 миллиона. Тем не менее, мать актера не верит ее словам.

83-летняя мать актера Валентина Числова оспаривает договор купли-продажи в суде, утверждая, что недвижимость должна принадлежать ей. Более того, она обвинила Светлану и ее супруга Анатолия в преждевременной кончине ее сына. Числова указала на тот факт, что ее сын умер через четыре месяца после продажи квартиры.

«Это Толя все сделал!» — заявила мать артиста.

По ее словам, крайне подозрительным является тот факт, что племянница актера взяла на себя все вопросы, касающиеся похорон и «поспешно» кремировала тело Числова.

Супруг Андриановой заявил, что отрицает какую-либо причастность к смерти актера.

«Он умер в больнице, — заявил мужчина.

Александр Числов сыграл в 140 фильмах и сериалах, преимущественно второстепенные роли. Актер появлялся в эпизодах картин «Знахарь», «Легенда №17», сериалов «Участок», «Папины дочки», «Каменская» и многих других. Актер театра и кино Руслан Ягудин рассказал, что Числов последнее время нигде не работал из-за серьезных проблем со здоровьем.

Напомним, актер умер прошлым летом на 55-м году жизни в одной из московских больниц от обострения пневмонии.