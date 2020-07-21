Соловьев назвал Навального «дешевой врушкой» после рекламного трюка с «запасным» фондом

Москва, 21 июля. Телеведущий Владимир Соловьев назвал мошенничеством создание опальным блогером Алексеем Навальным новой некоммерческой организации после роспуска так называемого ФБК (признан иноагентом). В эфире своего Youtube-канала «Соловьев LIVE» телеведущий выразил мнение, что вскоре блогер может «присесть».

Накануне Навальный сообщил о ликвидации ФБК. Поводом для этого послужили многомиллионные долги некоммерческой организации. Отметим, что блогер, его соратница Любовь Соболь и ФБК задолжали суммарно 88 млн рублей по иску комбината «Московский школьник». Компания потребовала взыскать компенсацию за упущенную выгоду. Напомним также, что «Московский школьник» потерял контракт с ООО «Социальное питание «Центр» из-за фейкового расследования ФБК.

Блогер в своем видеообращении сообщил, что на смену ФБК будет создана другая некоммерческая организация. Пожаловавшись на необходимость выплачивать долги, Навальный традиционно попросил у сторонников донаты и призвал оформить регулярные платежи. При этом он с гордостью заявил о «самоокупаемости» ФБК.

«Мы ежемесячно получаем около 6 миллионов рублей», — утверждает Навальный.

Соловьев в свойственной ему манере прокомментировал громкое заявление блогера, назвав его «дешевой врушкой».

«Ну я же говорил, что в кировской подворотне евангелисты подобрали Навального и превратили его в торговца подтяжек. Ну чисто рекламные трюки, — оценил телеведущий видеообращение опального блогера. — При этом он сам, дурак, даже не понимает, что несет. Есть у него шесть миллионов каждый месяц, а он говорит, что он самоокупаемый. А он может отчитаться о нале, который ему приходит, о биткоинах? Просто врушка какая-то дешевая».

Ранее юрист и член Общественной палаты Илья Ремесло, который также принял участие в прямом эфире, представил инсайдерскую информацию об НКО, которая придет на смену ФБК. Юрист уверен, что необходимость сбросить «неприятные моменты» по отмыванию денежных средств — и есть главная причина ликвидации организации со стороны Навального.

«Я может быть не прав, и мы можем спросить у наших уважаемых друзей адвокатов. Но когда Навальный объявляет: А мы сейчас вот эту структуру бросим, обанкротим, а создадим новую. То в этом уже есть признаки мошенничества», — возмутился Соловьев.

По словам Ремесло, на смену ФБК придет «Фонд защиты прав граждан» — некоммерческая организация, зарегистрированная в Петербурге. Она же указана и в договоре оферты на новые пожертвования, которые блогер попросил подписчиков перечислять для деятельности организации. При этом «запасной» фонд указан как сторона, с которой жертвователь заключает договор о перечислении личных средств.

«По закону он должен десятки миллионов. Вот ФБК. И если они говорят: Все, мы исчезаем. И переводят всю эту базу на некое лицо. Ну это же мошенничество?» — отметил телеведущий.

«По сути да. И мне кажется, что заранее готовилась база и заранее готовилось другое лицо — это просто элемент этого мошенничества, которое следствие просто обязано учесть», — согласился с Соловьевым гость прямого эфира.

Соловьев также предположил, что Навальный будет вынужден бежать, выехав за границу якобы на лечение. Либо блогер «присядет», считает телеведущий.

«Судя по всему в этот раз ему тяжеловато будет отвертеться», — констатировал Соловьев.

Политолог Алексей Мухин в интервью НСН предположил, что после ликвидации ФБК против Навального может быть возбуждено новое уголовное дело. По его словам, так называемый ФБК является очень токсичной организацией, так как через ее сотрудников проводились очень сомнительные финансовые операции.

Отметим, что причиной ликвидации ФБК, помимо многомиллионных долгов, стали скандальные заявления Навального и его падающая популярность. Ранее блогер обвинил журналистов в продажности и необъективности, чем вызвал негодование у своих почитателей.