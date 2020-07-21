Москалькова рассказала, как относятся к Фургалу в СИЗО

Москва, 21 июля. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова 20 июля посетила находящихся в СИЗО «Лефортово» журналиста Ивана Сафронова, экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, а также проходящего по его делу Николая Мистрюкова.

«В связи с обращениями в мой адрес посетила содержащихся в СИЗО 2 ФСИН России Мистрюкова, Фургала, Сафронова. Проверила соблюдение порядка и условий содержания под стражей, оказания им медицинской помощи», — приводит слова Москальковой ТАСС.

Омбудсмен говорит, что «заключенные отметили, что отношение в СИЗО к ним доброжелательное, питание хорошее, медицинская помощь им оказывается профессионально и в полном объеме».

Напомним, что экс-губернатор Хабаровской области Сергей Фургал был задержан по обвинению в организации убийств бизнесменов в 2004-2005 годах на Дальнем Востоке.

Журналист Иван Сафронов, который в мае этого года был назначен советником главы «Роскосмоса», был арестован по обвинению в государственной измене. В материалах следствия отмечается, что Сафронов сотрудничал с Управлением по внешним связям и информации Чехии, при этом конечным получателем секретных сведений были США.

20 июля президент РФ Владимир Путин отправил в отставку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в связи с утратой доверия и назначил Михаила Дегтярева врио главы региона.

Ранее Сергей Фургал заявил, что страдает от аллергии в СИЗО «Лефортово», передает RT со ссылкой на ОНК Москвы. Отмечается, что экс-губернатор Хабаровского края находится на карантинном режиме и пока содержится в камере один. Фургал, имеющий врачебное образование, связывает аллергию с ношением перчаток.