В Чечне посоветовали США «помалкивать о правах человека»

Грозный, 21 июля. Спикер парламента Чечни Магомед Даудов отреагировал на решение госдепа внести главу Чеченской республики Рамзана Кадырова в «черный список». Даудов призвал политиков из США «помалкивать о правах человека».

«Видимо, господин [госсекретарь США Майк] Помпео забыл о том, какую страну представляет. На фоне событий, происходящих в США и напрямую связанных с нарушением прав человека, ему, как и другим американским политикам, следовало бы помалкивать о «правах человека». Как говорится, «соринка в чужом глазу заметней, чем бревно в собственном», — написал Даудов в своем Instagram.

Он подчеркнул, что в Чечне права человека возведены в ранг приоритетных государственных задач, а сам Кадыров является гарантом прав и свобод граждан республики.

«Чеченский народ любит своего лидера, дорожит им и охраняет его. А свои санкции приберегите для тех, на кого они и правда действуют. Потому что нам на них, как говорится, «с высокой колокольни...» — подчеркнул Даудов.

Отметим, что внесение в «черный список» означает запрет на въезд в Соединенные Штаты. Ранее Вашингтон уже вносил Кадырова в санкционный список Минфина США.

Напомним, власти США, стран Евросоюза и некоторых других государств ввели против Кадырова санкции в связи с ситуацией на Украине. В прошлом году в СМИ разразился скандал вокруг лошадей политика, которые содержатся в Европе. В рамках санкционных мер, в частности, немецкие власти, а затем и чешские отказались выплачивать вознаграждение за победу лошадей Кадырова на скачках и выделять средства на их содержание. Позднее они разрешили отправлять часть выигрыша на содержание животных.