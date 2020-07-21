Youtube заблокировал выпуск проекта RT о коронавирусе

Москва, 21 июля. Видеохостинг Youtube заблокировал одну из серий проекта телеканала RT о коронавирусе из-за «ложной информации».
Речь идет об одном из выпусков проекта «Эпидемия» Антона Красовского, посвященного теме того, как в начале пандемии COVID-19 возник ажиотаж с продуктами питания в магазинах, когда люди массово закупали продукты с длительным сроком хранения. По мнению Youtube, представленная в серии информация не соответствует действительности.
«Якобы в ролике содержалась «ложная информация» о коронавирусе, противоречащая официальным источникам ВОЗ», — написал RT.
Телеканал сообщил, что намерен обжаловать блокировку.
Накануне RT сообщил, что социальная сеть Facebook удалила со страницы RT Arabic ролик о лекарстве от коронавируса. Администраторы сети посчитали, что видео нарушает правила публикации материалов в Facebook.
Ролик рассказывал о первой партии лекарств от коронавируса, поступившей в больницы России. Создатели подчеркивают, что на обложке видео был именно тот препарат, о котором говорится в видео, поэтому о дезинформации пользователей не может быть и речи.
По словам главреда RT и МИА «Россия сегодня» Маргариты Симоньян, этот новостной сюжет в течение трех недель находился на ресурсах телеканала и набрал сотни тысяч просмотров.
«Facebook удалил его с формулировкой: «Публикация нарушает нормы сообщества в отношении дезинформации, способной причинить физический вред». Мы отправили апелляцию, которую Facebook удалил. С заверениями, что страйк, который нам повесили на год, повешен правильно. Потому что в мире Цукербергов лекарства от ковида нет и быть не может. Как и цензуры в Facebook», — заявила Симоньян.