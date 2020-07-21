На Украине отреагировали на требование Кадырова об извинениях от Зеленского

Киев, 21 июля. Офис президента Украины (ОПУ) Владимира Зеленского прокомментировал ситуацию с обращением руководителя Чечни Рамзана Кадырова, в котором тот потребовал от украинского президента подтвердить извинения. Как заявили в администрации Зеленского, там не видят необходимости отвечать на сообщения Кадырова.

«Любой в современном информационном мире имеет право на любые заявления. Но это точно не повод для поиска каких-то тайных смыслов», — заявили в ОПУ.

Представители Зеленского попросили не придавать чрезвычайного значения «факту личного сообщения главы субъекта федерации соседней страны». По мнению Офиса президента, послание Кадырова содержит в себе прямую отсылку на такие межгосударственные отношения, которые могут находиться лишь в компетенции президентов двух стран.

«Нет смысла комментировать или обсуждать любые личные сообщения», — отметили в Офисе президента.

В 2014 году студия «95 квартал» показала ролик, изображающий «плачущего» Кадырова. Кроме того, видео содержало фрагменты, которые могли оскорбить чувства верующих. Тогда Зеленский принес извинения всем, кого мог задеть неудачный материал. Он также приложил усилия для заглаживания конфликта с Кадыровым.

Однако уже в статусе президента Украины Зеленский уклоняется от прямых ответов на вопросы об извинениях перед Кадыровым. В частности, в недавнем интервью для Дмитрия Гордона глава Украины попытался уйти от прямого ответа.