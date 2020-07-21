Историк Понасенков назвал экс-доцента Соколова «робкой институткой»

Москва, 21 июля. Историк Евгений Понасенков написал письмо арестованному экс-доценту СПбГУ Олегу Соколову, который обвиняется в жестоком убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, сообщает «Лента.ру».

Понасенков уличил Соколова в краже частей текста из его монографии о войне 1812 года, а также обвинил коллегу в трусости.

«Трясешься и лебезишь даже перед девушками в суде, от вида судьи вообще робкой институткой становишься», — пишет научный оппонент Соколова.

Также Понасенков предположил, что Соколов мог убить Ещенко за то, что она собиралась сообщить ему о том, что бывший доцент «незаконно помогал давить на суд по иску к нему».

«Повторяю: не мелочись, перед могилой стыдно быть мелочным, ответь честно на все вопросы. <…> Ты мне, безусловно, неприятен, но мне небезразлично, какой образ видят люди подле темы наполеоновской эпохи. Уж хотя бы эпоху не позорь собой», — обращается к экс-доценту Понасенков.

Недавно Олег Соколов заявил, что именно Понасенков своей травлей довел его до убийства Анастасии Ещенко. Тот, в свою очередь, назвал коллегу «существом, окончательно потерявшим совесть и разум», а также пообещал подать на него в суд за клевету.

Конфликт между учеными продолжается с 2018 года. Понасенков обвинял Соколова в плагиате его монографии, а бывший доцент утверждал, что работа его коллеги «ненаучна и не заслуживает внимания». Дело разбиралось в суде, тяжба завершилась в пользу Понасенкова. При этом историк отмечал, что ему поступали угрозы от Соколова, на его лекциях происходили провокации, а на стенах его дома регулярно появлялись оскорбления.