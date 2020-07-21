Отец Децла вспомнил, как юный певец зарабатывал в Чечне на автографах сына Газманова

Москва, 21 июля. Рэпер Кирилл Толмацкий, получивший известность под псевдонимом Децл, уже в юном возрасте сумел придумать неожиданный способ заработать деньги во время поездки в Чечню. Об этом рассказал его отец, продюсер Александр Толмацкий.

Он рассказал, как вместе с сыном ездил на гастроли в Грозный в компании Олега Газманова и его сына Родиона.

«Был один смешной эпизод в Грозном. Приходит Кирилл, а у него все карманы забиты трехрублевыми бумажками. Оказывается, кто-то к нему подошел и сказал: «Мальчик, вот тебе три рубля, пусть Родион автограф напишет». Он увидел, что можно было получить три рубля за автограф, и начал их продавать. Полные карманы», — рассказал продюсер в опубликованном на YouTube документальном фильме «Ленты.ру» о музыке девяностых годов.

В фильме также напоминается, что Газманов до создания группы «Эскадрон» занимался продюсированием своего сына Родиона. Вместе со своим ребенком он записал, например, хит «Люси». Спустя какое-то время Газманов-младший стал исполнять песни самостоятельно.

Децл был одним из самых ярких и популярных представителей российской рэп-культуры начала двухтысячных годов. Его первый альбом «Кто? Ты», который вышел в 2000 году, стал бестселлером и не терял популярность на протяжении десяти лет.

Рэпер скончался от остановки сердца в ночь на 3 февраля 2019 года после выступления на частной вечеринке в Ижевске. Ему было 35 лет. По мнению матери музыканта, причиной смерти стала излишняя нагрузка.