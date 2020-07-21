Названы поднимающие настроение продукты

Москва, 21 июля. Диетолог Тамила Арсеньева рассказала, какие продукты стимулируют выработку гормонов счастья: серотонина, дофамина и эндорфинов. Соответствующий пост она разместила у себя в Instagram.

Специалист отмечает, что бразильский орех является лидером по содержанию селена, который требуется для гормонального баланса. По ее словам, необходимо съедать три ореха в день, чтобы избежать апатии, нервозности и депрессии.

Арсеньева говорит, что устрицы богаты на цинк, влияющего на метаболизм и работу мозга. Данный продукт также активизирует синтез тирозина — аминокислоты, которая снимает нервное напряжение.

Диетолог подчеркивает, что бананы содержат множество полезных элементов, включая аминокислоту триптофан, а также пищевые волокна и полезные углеводы.

«Последний питательный элемент способствует усвоению триптофана, а содержащийся в банане витамин В6 преобразует это вещество в серотонин», — пишет Тамила Арсеньева.

По ее словам, чечевица содержит фолиеву кислоту и железо, также способствующих выработке серотонина.

Тамила Арсеньева рекомендует есть темный шоколад. Чем выше содержание какао в продукте, тем лучше. Она отмечает, что ежедневное употребление 40 граммов темного шоколада в течение 14 дней заметно снизит уровень гормона стресса.

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