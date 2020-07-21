Клинцевич назвал плюсы для Кадырова от американских санкций

Москва, 21 июля. Обвинения США в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова голословны, чеченский лидер легко поправит свой рейтинг и заработает дополнительный имидж в международном информационном пространстве. Об этом в беседе с телеканалом «360» рассказал член Совета Федерации Франц Клинцевич.

По его словам, обвинения в нарушении прав человека носят серьезный международный характер. Необходимо предоставлять реальные факты, с которыми связано такое решение.

«Это достаточно голословное заявление. Мне кажется, Кадыров, если он хочет сохранить свои честь и достоинство, должен в соответствующий орган подать заявление, в суд. Дабы эти вещи были представлены и доказаны», — приводит слова Клинцевича телеканал «360».

Сенатор отмечает, что Кадыров не собирается ездить в США, а голословные обвинения со стороны Вашингтона лишь повысят его имидж и авторитет.

«Он свои рейтинговые вещи очень серьезно поправит исходя из того подарка, который сделал Госдеп», — резюмировал Клинцевич.

Ранее сообщалось, что Госдепартамент внес Рамзана Кадырова в «черный список». По словам госсекретаря США Майка Помпео, причиной данного решения стала якобы «причастность» Кадырова к «серьезным нарушениям прав человека».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия ответит на американские санкции против главы Чечни.