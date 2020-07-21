Израиль пытается «посадить» Европу на свой газ вместо российского

Тель-Авив, 21 июля. Власти Израиля одобрили соглашение с Грецией и Кипром по строительству Восточносредиземноморского газопровода (EastMed pipeline). Данный документ был подписан министрами трех стран 2 января этого года в Афинах. Предполагается, что к проекту присоединится Италия.

Кабинет министров Израиля утвердил соглашение по газопроводу в ходе еженедельного заседания 19 июля. В настоящий момент документ должен быть одобрен регулирующими органами страны перед окончательным утверждением в парламенте.

Глава израильского министерства энергетики Юваль Штайниц заявил, что утверждение кабмином соглашения по Восточносредиземноморскому газопроводу является «исторической вехой в превращении Израиля в страну-экспортера энергоресурсов».

Отметим, что парламент Кипра ратифицировал соглашение о строительстве газопровода 17 июля. То же самое сделал парламент Греции 14 мая.

Газопровод EastMed должен поставлять энергоносители из Восточного Средиземноморья через остров Крит в материковую Грецию, откуда газ будет поставляться по трубопроводу «Посейдон» под морем в Италию и по соединительному газопроводу между Грецией и Болгарией в другие страны Европы.

По предварительным данным, постройка газопровода займет около 7 лет и будет стоить 7 миллиардов долларов. Протяженность трубопровода составит 2000 километров. Сообщается, что министр экономического развития Италии Стефано Патуанелли, также занимающийся вопросами энергетики, уже прислал письмо, в котором выразил пожелания успешной реализации проекта.

Напомним, что с начала года объемы поставок «Газпрома» в Европу сильно сократились, снижение оценивают в 20%. Сокращение спроса и рекордная заполненность хранилищ привела к тому, что стоимость газа в Европе опустилась до такого уровня, что «Газпрому» стало невыгодно продавать его в ЕС.