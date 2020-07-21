Иммунолог Жемчугов назвал «смешным» ношение защитных масок на улице

Москва, 21 июля. Врач-иммунолог Владислав Жемчугов в эфире радиостанции «Говорит Москва» назвал единственный случай, когда медицинская маска действительно необходима.

По его словам, для инфицирования человек должен вдохнуть определенное количество вируса. Однако получить «заражающую дозу» на улице крайне затруднительно — ветер все уносит.

«На улице, на пляже ношение масок — это смешно», — отмечает Жемчугов.

Как подчеркивает специалист, маска требуется в лишь единственном случае — когда человек находится в закрытых помещениях с большим скоплением людей. Например, в общественном транспорте. Он говорит, что эффективной профилактикой распространения коронавируса в общественном транспорте является отсутствие массового скопления пассажиров, а также хорошая вентиляция.

Жемчугов говорит, что дезинфекция улиц с помощью хлорсодержащих средств — неэффективна. По его словам, это способствует лишь мутации и появлению более устойчивых форм вируса. Он утверждает, что улицы необходимо мыть обычной водой.

Ранее «Известия» рассказали о мерах, которые российские фитнес-центры принимают для снижения риска инфицирования в бассейнах. Среди них — тройная система очистки воды, регулярная уборка помещений, пропускная система с обязательным измерением температуры тела. Эксперты отмечают, что в бассейне риск заразиться коронавирусом ниже, чем в небольших пресных водоемах.