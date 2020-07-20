Сын Алибасова рассказал, зачем поместил отца в «психушку»

Москва, 20 июля. Бари Алибасов-младший вновь поделился информацией о состоянии и местонахождении своего отца. Сын музыкального продюсера объяснил, зачем поместил своего отца в психиатрическую лечебницу, а также рассказал из-за чего Алибасову потребовалась помощь квалифицированных врачей.

По словам Бари Алибасова-младшего, в начале июня на его отца было совершено покушение на убийство. Он заявил, что обнаружил 73-летнего шоумена при смерти. Сейчас же здоровью Алибасова ничего не угрожает, однако у артиста возникла амнезия, которую пытаются вылечить специализированные специалисты.

«Сейчас я уже имею право поделиться тем, что с ним произошло на самом деле. 4 июня я обнаружил отца при смерти в результате покушения на его жизнь. Сейчас у него амнезия, и его лечат в больнице доктора Исаева», — заявил Алибасов-младший.

Он также опроверг догадки некоторых СМИ и их читателей о том, что Алибасов находится под наблюдением врачей из-за проблем с алкоголем. Госпитализация потребовалась музыкальному продюсеру, чтобы восстановить память и прийти в себя после совершенного на него покушения.

«Папу пытались отравить. Из-за этого появились осложнения, негативно отразившиеся на работе головного мозга. Психиатры пытаются восстановить его нормальное функционирование», — говорит Алибасов-младший.

Ранее сын продюсера группы «На-На» подробно рассказал о здоровье своего отца. Он заметил, что медицинское обследование показало, что печень Алибасова находится в плачевном состоянии. Несколько дней музыкант лежал под капельницей.