Глава ДНР назвал «циничным и чудовищным» использование Украиной наемников в Донбассе

Донецк, 20 июля. Руководитель Донецкой Народной Республики Денис Пушилин прокомментировал привлечение Украиной иностранных наемников к конфликту в Донбассе. По его словам, подобное является нарушением норм международного права.

Неделю назад сообщалось, что представители Народной милиции ДНР вели обследование местности в районе Горловки, где 13 июля на минах подорвалась диверсионно-разведывательная группа киевских силовиков. Там были обнаружены тела трех погибших диверсантов, один из которых оказался гражданином Эстонии. У всех троих было обнаружено дорогостоящее снаряжение и спецсредства производства стран НАТО.

«Расцениваем факт привлечения Украиной к конфликту в Донбассе иностранных наемников как вопиющее нарушение не только принципов морали и этики, не только существующих минских мирных договоренностей (в пункте 10 Комплекса мер четко закреплена необходимость вывода всех иностранных наемников с территории Украины), но и норм международного гуманитарного права», — приводит слова Пушилина пресс-служба ДНР.

Он добавил, что использование иностранных силовиков не только в качестве бойцов, но и в качестве инструкторов является циничным и чудовищным в условиях внутреннего конфликта. Пушилин пообещал, что ДНР сделает все возможное, чтобы страны-гаранты минских соглашений и международная общественность были проинформированы о фактах грубейших нарушений со стороны Украины.