Борисов «психанул» и выгнал Елену Родину из студии на съемках «Пусть говорят»

Москва, 20 июля. Обозревательницу фигурного катания Елену Родину выгнали со студии программы «Пусть говорят» во время эфира, посвященного погибшему блогеру Насте Тропицель. Как сообщает «Экспресс-газета», инициатором этого стал ведущий шоу Дмитрий Борисов, у которого сдали нервы на фоне некорректных высказываний Родиной.

По словам Родиной, перед началом эфира ей дали указания критиковать родных Насти Тропицель, которые якобы пытаются нажиться на трагедии, а также выяснить, почему они отпустили 18-летнюю девушку на Бали, где она могла заниматься непонятно чем.

Родина задала соответствующий вопрос бабушке блогера. На нее все обрушились с критикой и попросили покинуть студию. «Экспресс-газета» сообщает, что Борисов «распсиховался» и обвинил Елену в некорректности. Как признается сама Родина, ей очень обидно, так как она никого не оскорбляла, а лишь выполняла указания редакторов программы.

«Передо мной, представляете, даже не извинились! Просто прислали потом сообщение на телефон: «Дима психанул»… А из-за чего тут было психовать? Значит, когда меня обзывают «хлеборезкой», угрожают разбить голову и лезут драться — это нормально?» — возмущается Елена.

По ее словам, после инцидента она убедилась в том, что у Дмитрия Борисова «двойные стандарты».

Напомним, что Настя Тропицель погибла на Бали в результате ДТП. Родители блогера продолжают подозревать ее бойфренда в причастности к трагедии. Они утверждают, что ее парень Виктор мог давать ей наркотические вещества. Родители девушки убеждены, что ее возлюбленный негативно влиял на девушку.