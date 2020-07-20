Ультиматум Кадырова может завершить шутки Зеленского вместе с президентством

Москва, 20 июля. Российский политолог и публицист Армен Гаспарян прокомментировал требование главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова к президенту Украины Владимиру Зеленскому извиниться за неудачную шутку, которая была озвучена в одном из шоу «95-го квартала». В интервью информационному изданию «ПолитНавигатор» Гаспарян поддержал заявление российского политика, а также объяснил, почему Зеленскому все же стоит прислушаться к словам Кадырова.

Гаспарян заметил, что в требовании главы Чеченской Республики прослеживается двойная история – Владимиру Зеленскому необходимо не просто принести извинения за свое неудачное высказывание, но и выполнить свои предвыборные обещания по нормализации ситуации на Донбассе. По мнению политолога, нынешний президент Украины много раз говорил о миролюбии в отношении Донбасса, но до сих пор не принял каких-либо действий, чтобы положить конец гражданской войне на востоке Украины.

«Я полагаю, что здесь двойная история – во-первых, Рамзан Ахматович человек очень последовательный и принципиальный. Он всегда хочет видеть последовательность у других. В случае с господином Зеленским мы ее не видим вообще ни по какому вопросу. Второй момент, который здесь более важен, – это, мне кажется, очень яркий сигнал Зеленскому про последовательность. Потому что мы много слышали о его миролюбии в отношении Донбасса, но там, между прочим, сейчас стреляют побольше, чем во времена позднего Порошенко», — заявил Гаспарян.

Политический эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко также высказался об требовании Кадырова к Зеленскому, заметив, что глава Чечни является очень серьезным политическим деятелем и силовиком, к словам которого следует прислушиваться. Ультиматум Рамзана Кадырова может иметь серьезные последствия для Зеленского, шутки которого могут закончиться вместе с его президентством.

Ранее сообщалось, что Рамзан Кадыров прокомментировал решении Госдепа США внести его в «черный список». В ответ на подобную выходку Вашингтона глава Чеченской Республики опубликовал фотографию с пулеметами.