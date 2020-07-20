Добронравов уволился из Театра Сатиры, отказавшись от зарплаты в миллион рублей

Москва, 20 июля. Актер Федор Добронравов покинул Театр Сатиры, в котором работал последние 15 лет. Артиста не устроили условия работы в учреждении, несмотря на то, что ему предложили зарплату в 1 млн рублей. Об этом Kp.ru рассказала заведующая труппой театра Бронислава Чунихина.

Руководство настаивало на том, чтобы Добронравов отказался от сторонних проектов и сосредоточился на работе в Театре Сатиры. 58-летний актер не согласился с таким условием.

«Федор приносил мне свое расписание, когда он может играть, а когда у него сторонняя занятость. И мы подстраивались под него. Когда Федору было плохо с сердцем, когда он серьезно болел, наш директор предложил ему 1 млн рублей в месяц, лишь бы Федор не мотался по городам и весям. Нет, отказался Добронравов, буду работать, как раньше», — рассказывает Чунихина.

После этого актеру предложили написать заявление, что заработную плату он будет получать лишь за те дни, что работает в театре. В таком случае его доход значительно урезался. Как говорит заведующая труппой, Добронравов обиделся и решил покинуть театр.

Чунихина подчеркнула, что актерам в театре хорошо платят. Благодаря прибыли от продажи билетов, народные артисты в Театре Сатиры получают по 400 тыс. рублей.

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