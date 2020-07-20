Египетский парламент дал согласие на отправку солдат за границу: Что известно на данный момент

Согласно статье 152 египетской конституции, президент страны имеет право объявить войну или отправить армию для операций за пределами государственной территории только после консультаций с Советом Национальной Обороны и одобрения Палаты Представителей большинством в две трети голосов ее членов. Поэтому сегодня в Каире было проведено секретное заседание. У парламентариев были выключены телефоны. Решался важнейший вопрос о вмешательстве в ливийский конфликт.

Намеки и слухи об этом долгое время разносились из разных кабинетов на разных уровнях. В конце концов, надо было как-то отвечать на действия Турции в Триполи. Ранее в понедельник лидер Египта Абдель Фаттах ас-Сиси по телефону обсудил ситуацию в Ливии с президентом США Дональдом Трампом. А до этого глава Арабской Республики провел встречу с лидерами ливийских племен. И те тоже попросили его вмешаться.

Просьба была услышана

Результат голосования в парламенте почему-то не удивляют — единогласное «за». Это подтвердил зампредседателя комитета по иностранным делам Тарек аль-Кули, а затем об этом сообщило египетское государственное телевидение.

Судя по реакции соцсетей, «улица» с восторгом поддержала решение. Официально войскам разрешили участвовать в боевых действиях за границей «для защиты национальной безопасности Египта на западном стратегическом направлении от действий вооруженных преступных групп и иностранных террористических элементов».

Надо сказать, что причин беспокоиться у Каира много — речь идет о ситуации в соседней стране, на границе с которой вот-вот могут окопаться злейшие враги Египта, которые уже неоднократно угрожали египтянам расправой. Это протурецкие наемники из сирийских группировок и последователи запрещенной в России организации «Братья-мусульмане»1, которых и в самом Египте предостаточно. А следовательно угроза становится еще масштабней.

В Палате Представителей подчеркнули, что египетская нация на протяжении всей своей истории призывает к миру, но она не допустит ущемления своих прав и способна постоять за себя и интересы своих соседей. Таким образом, в Египте уверены в легитимности своих действий не меньше, чем Правительство национального согласия (ПНС) и Турция в своих.

Реакция египтян

«Сегодняшнее решение египетского парламента — предпоследний шаг перед отправкой вооруженных сил в Ливию, — рассказал ФАН шеф-редактор Realist Arabic, кандидат исторических наук Амр Элдииб. — В последние недели в результате действий Турции в Ливии произошло много событий. Наиболее важным из них я бы назвал стремление Анкары взять под контроль ливийский город Сирт». «В Каире много раз говорили, что продвижение террористических групп, связанных с Турцией, в этот город — красная черта. После этого мы наблюдали несколько важных событий. Во-первых, командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар обратился к Египту за помощью в борьбе против протурецких террористов и ПНС. Во-вторых, ливийский парламент обратился за помощью к египетской армии по той же причине. Затем делегация шейхов ливийских племен прибыла в Египет и также призвала Каир вмешаться. Ну и наконец, египетский парламент одобрил отправку войск за пределы государства. Все эти шаги направлены на то, чтобы придать историческому решению парламента как внутреннюю, так и международную легитимность».

«Что касается общественного мнения, то большинство египтян солидарны со своими лидерами. Мы прекрасно знаем, что на восточных границах Египта действуют террористические группы. Мы по-прежнему сталкиваемся с террористической активностью на Синае. Поэтому египетский народ понимает и одобряет любые действия властей, направленные на противостояние этой опасности. Кроме того, важно подчеркнуть, что решение парламента еще не означает, что египетская армия действительно будет переброшена в Ливию в ближайшее время, поскольку это не так просто, как кажется. Необходимо учитывать позицию Алжира и Судана, Италии и Франции. Оглядка будет и на Россию, и на США, и на государства НАТО. Только представьте себе войну между турецкой армией (членом НАТО) и египетской армией (ключевой страной на Ближнем Востоке и в Северной Африке). На чьей стороне будет Москва? С кем будут Соединенные Штаты? Кроме того, будет ли НАТО вмешиваться на стороне Анкары? Так что все это очень сложно осуществить».

Еще мнение

«Решение египетского парламента было принято в свете угрозы нацбезопасности, которая существует на западных границах и исходит от вмешательства Турции в ливийский конфликт, — сообщил заместитель главного редактора египетской газеты «Вето» Мустафа Баракат. — Как известно, Анкара неоднократно нарушила эмбарго на поставки оружия в Ливию, а также направило в страну тысячи террористов-наемников из Сирии. Это представляет опасность для стран Северной Африки. Особенно для Каира, к которому Турция относится крайне враждебно с момента падения режима «Братьев-мусульман». С середины 2013 года Анкара прилагает активные усилия для подрыва стабильности в Египте. И ситуация в Ливии — не исключение». «Я думаю, что это пока лишь подготовительный шаг. Войска отправят только в случае нарушения турками красной линии, обозначенной нашим президентом. Это Сирт и аль-Джуфра. Пока что ас-Сиси подчеркнул, что политическое решение в приоритете. Так что все зависит от Турции — оставить решение египетского парламента на бумаге или спровоцировать региональную войну, которая непременно охватит весь регион.Также подозрительной остается позиция США. Америка бросается голословными обвинениями в адрес России, Египта, ОАЭ и Франции, оставляя за скобками реального поджигателя конфликта — Турцию. Все это указывает на желание США подтолкнуть страны к новой кровопролитной войне».

1 Организация запрещена на территории РФ.