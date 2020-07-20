Клип Little Big поставил рекорд по просмотрам за всю историю «Евровидения»

Роттердам, 20 июля. Видеоклип российской группы Little Big на песню Uno, которую музыканты собирались представить на музыкальном конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме, собрал рекордное количество просмотров на YouTube. Об этом сообщили организаторы «Евровидения».

«Поздравляем российскую [группу] Little Big! [Клип на песню] Uno стал самым просматриваемым видео на канале «Евровидения» на YouTube за всю историю [конкурса], набрав более 134 миллионов просмотров», — говорится на странице конкурса в Twitter.

До этого рекорд по просмотрам установила израильская певица Нетте Барзилай со своим клипом на песню Toy («Игрушка»). Ее ролик собрал 133 миллиона просмотров.

Другими популярными видео являются клип немецкой исполнительницы Лены Майер-Ландрут на песню Satelite («Спутник»), набравший 64 миллиона просмотров; видео французского исполнителя Джесси Матадора на песню «Alle Ola Ol», набравшее 61 миллион просмотров, и клип шведской певицы Loreen (Лорин) на песню Euphoria («Эйфория»), у которого 41 миллион просмотров.

Напомним, что в 2020 году Little Big должны были представлять Россию на Евровидении. Группа написала песню Uno, которая быстро стала хитом. Эксперты причисляли россиян к фаворитам конкурса, однако вмешалась пандемия коронавируса — Евровидение-2020 было отменено.

Фронтмен Little Big Илья Прусикин допустил участие группы в Евровидении в следующем году. При этом участие в конкурсе не является для них целью. По словам Прусикина, группа занимается творчеством исключительно ради удовольствия и старается не следовать всевозможным шаблонам, поэтому им удается делать популярные хиты.