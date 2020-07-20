В Киеве пожаловались, что мировому сообществу нет дела до Украины

Киев, 20 июля. Мировое сообщество, отягощенное собственными заботами, не уделяет должного внимания Украине, отодвинув ее государственные и территориальные проблемы на второй план. Об этом заявил экс-заместитель министра по делам «оккупированных территорий» Георгий Тука.

В эфире телеканала «КРТ» у Туки спросили, реально ли вернуть Крым и Донбасс в условиях тяжелого экономического кризиса на Украине. По словам экс-чиновника, если реально смотреть на вещи, то возвращение потерянных территорий невозможно. Тука отметил, что внутренний кризис — лишь одна из причин, по которым Киев не в состоянии это сделать.

«Существует еще целый ряд причин: это ряд международных вызовов, которые стоят перед всем международным сообществом (не только пандемия) — целый комплекс, который проблему Украины, на сегодняшний день, с топ-5 проблем отодвинул, может быть, даже на топ-15», — сказал бывший чиновник.

Он подчеркнул, что одна из главных проблем на Украине — коррупция. Тука говорит, что в Киеве часто идеализируют Запад, при этом забывают, что проблема коррупции актуальна и там.

Ранее депутат Верховной рады, член фракции «Слуга народа» Гео Лерос заявил, что администрация президента Украины Владимира Зеленского не осознает, что в украинском обществе сейчас преобладают революционные настроения, как в 2014 году. По его словам, Зеленский действительно не отдает себе отчета о том, что на Украине зреет очередной Майдан.