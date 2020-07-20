В Раде признали, что Украина не намерена следовать Минским соглашениям

Киев, 20 июля. Верховная рада не намерена вносить изменения в конституцию по предложению других государств, даже если это предусмотрено Минскими соглашениями и необходимо для прекращения войны в Донбассе. С соответствующим заявлением выступил спикер украинского парламента Дмитрий Разумков.

В ходе пресс-конференции журналисты спросили у Разумкова, будет ли Рада вносить изменения в конституцию по требованию РФ. Спикер парламента заявил, что внесение изменений в основной закон Украины даже не рассматривается.

«Вносить изменения в Конституцию Украины может требовать только украинский народ, общество, Верховная рада, депутаты, президент, и другие институции, которые работают на пользу нашей страны», — заявил Размков.

Он отметил, что «украинским властям придется еще очень много работать для возвращения Донбасса и Крыма». Разумков ушел от ответа на вопрос о «достаточности» закона о местном самоуправлении для возвращения утраченных территорий. При этом он подчеркнул, что выборы во всех регионах должны проходить по одному закону.

Ранее украинский политолог Михаил Погребинский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский собирается подписать закон о местных выборах, что де-факто будет означать выход Киева из Минских соглашений. По его словам, такая законодательная инициатива поставит крест на попытках завершить гражданскую войну в Донбассе мирным путем.