РГО запустило проект народного сбора информации о гибели теплохода «Армения»

Центр подводных исследований Русского географического общества, участник поисков теплохода «Армения», создал сайт, посвященный истории одной из крупнейших морских катастроф. На странице проекта можно оставить запись о своем родственнике, который точно или предположительно был на борту теплохода 7 ноября 1941 года, сообщает ФАН информационный партнер новой платформы ЦПИ РГО. Историки и исследователи-любители смогут поделиться результатами своей работы и передать свои данные для создания полной картины гибели советского судна. Подробнее о проекте ФАН рассказал исполнительный директор Центра подводных исследований Русского географического общества, непосредственный участник поисковых экспедиций Сергей Фокин.

Гибель советского теплохода «Армения» 7 ноября 1941 года считается самой крупной морской катастрофой по числу жертв. На переоборудованной под санитарное судно «Армении» надеялись эвакуироваться севастопольцы и ялтинцы, раненые, персонал севастопольских госпиталей, часть партийного руководства Крыма, сотрудники пионерлагеря «Артек» и их семьи. В то время, когда на Севастополь наступали фашисты, морской путь на Туапсе казался спасением. Но через несколько часов после выхода из порта Ялты теплоход попал под обстрел немецкой авиации и за четыре минуты ушел под воду. Спаслись восемь человек из предположительно 6000 пассажиров и членов экипажа.

Все это время тысячи пассажиров «Армении» считались пропавшими без вести. Поиски судна велись с момента гибели теплохода — сначала тайно, а после постепенного рассекречивания архивов уже открыто. Эвакуация велась в спешке, точный учет прибывающих пассажиров вести было некогда, поэтому историки сейчас восстанавливают списки по относительным данным: в частности, по журналам безвозвратных потерь. Например, дата гибели напротив фамилии «7 ноября 1941 года» и место «Черное море» с точностью в 99,9% говорит исследователям о том, что человек погиб на «Армении». Связанное с трагедией «Армении» дело №19 в Центральном военно-морском архиве в конце 1940-х годов было засекречено и недоступно для исследователей. Потом оно и вовсе исчезло, а под корочкой осталась бумага с надписью «изъято», и дальше неразборчиво.

«Первая и основная задача нашего проекта – создать народный список жертв трагедии, поскольку в условиях, в которых «Армения» выходила в последний рейс, внятного свидетельства о пассажирах не осталось, – поясняет Сергей Фокин. – Что возможно найти – это список экипажа, медперсонала, эвакуированных госпиталей. Но что касается гражданского населения – оно грузилось по принципу «все, кто влез», и документы об этом вряд ли сохранились».

Действительно, в 2017 году Минобороны рассекретило список экипажа затонувшей «Армении» — имена 152 человек, служивших на теплоходе. Благодаря кропотливой работе исследователей в Севастополе установили имена еще примерно 100 медицинских работников. Но остаются еще тысячи и тысячи неустановленных жертв, и теперь народный список будет создаваться на платформе «Теплоход «Армения» проекта Центра подводных исследований РГО, при помощи которого в апреле 2020 года удалось обнаружить и идентифицировать судно на дне Черного моря.

«После публикации об обнаружении теплохода на РГО стали выходить люди, которых напрямую затронула эта трагедия, – рассказывает Сергей Фокин. – Так возникла идея создать народный список – не просто строчку в архиве, но перечень человеческих историй, которыми обрастает катастрофа «Армении». Для того чтобы отдать почести, устроить адресные мемориальные мероприятия, хочется понимать, кого именно мы вспоминаем».

По словам Сергея Фокина, к проекту по сбору информации привлечены в том числе молодежные клубы РГО, приглашены участники движения «Юнармия» – они помогут пожилым людям зарегистрироваться на сайте проекта и оставить информацию о своих родственниках и воспоминания о трагедии.

Еще одна цель портала «Теплоход «Армения» – собрать в одном месте версии историков, которые в течение многих лет вели собственные исследования в архивах, восстанавливали списки и старались найти место гибели судна.

«Проблема в том, что архивы разрознены, каждый исследователь работает в своей зоне, и информации, казалось бы, много, но она противоречива, – объясняет собеседник ФАН. – Наша задача – объединить всех, обработать имеющиеся версии и создать непротиворечивую версию тех трагических событий. Мы сами уже глубоко сидим в архивах Минобороны и призываем всех заинтересованное сделать то же самое».

Для обмена мнениями и слияния многочисленных версий эксперты ЦПИ РГО планируют в день гибели «Армении» 7 ноября провести конференцию на территории Константиновской батареи в Севастополе.

В августе-сентябре текущего года ЦПИ РГО совместно с Минобороны РФ планируют повторный выход к затонувшей «Армении».

«Во время первого выхода нашей целью была идентификация судна – мы с этой задачей справились, – говорит Сергей Фокин. – Но чтобы получить новые данные, чтобы рассказать историю и представить ее общественности, нужны съемки другого качества. Сейчас мы собираемся дооснастить подводный аппарат камерами высокой четкости, чтобы получить картинку с качеством для документального фильма, такую, которая не оставит просторов для двояких толкований или сомнений».

Напомним, после опубликования новости об обнаружении места гибели «Армении» и первых кадров видеосъемки от РГО, некоторые исследователи засомневались в подлинности материалов и объектов, показанных на видео.

Как рассказал ФАН Сергей Фокин, за время обработки данных, полученных после первой экспедиции, к общему объему знаний об «Армении» добавились и новые архивные данные, которые объяснили многое из того, что на видео казалось проходными деталями.

Центр подводных исследований РГО работает над уточнением катастрофы «Армении» вместе с Министерством обороны РФ. Департамент ведомства по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества в дальнейшем должен будет закрепить за местом гибели теплохода статус братского воинского захоронения – затонувшая «Армения» по сути, является братской могилой для тысяч советских людей на глубине 1500 метров.

В следующем году исполнится 80 лет с момента гибели «Армении» – к этой дате в РГО планируют выпустить документальный фильм в соавторстве с Первым каналом и Медиагруппой «Красный квадрат».

Федеральное агентство новостей будет следить за развитием проекта «Теплоход «Армения».