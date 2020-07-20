Германии грозит «полная изоляция» из-за санкций против «Северного потока – 2»

Берлин, 20 июля. Германия рискует оказаться в полной изоляции, утверждает немецкий таблоид Bild, ссылаясь на партию Зеленых. По мнению таблоида, у Берлина нет никакого ответного плана на случай американских санкций в отношении «Северного потока – 2».

Немецкая партия Зеленых сделала запрос в Федеральное министерство экономики. Из полученного ответа следует, что на данный момент у немецких властей нет планов по ответу на возможные американские санкции. Пока что штрафные меры обсуждаются лишь с другими странами-членами ЕС, а также Европейской службой внешних связей и Еврокомиссией. Окончательное решение еще не принято.

Как заявила депутат бундестага от партии Зеленых Клаудия Мюллер, эта реакция говорит о «беспомощности» немецких властей и изоляции, в которой оказался Берлин.

«Ни один европейский партнер не хочет садиться в одну лодку с Германией. «Северный поток – 2» все больше превращается во внешнеполитическую катастрофу», — заявила Мюллер.

Ее поддержала сопредседатель немецкой партии зеленых Анналена Баербок, указав на экологический аспект проекта.

«Энергетическая политика Европы должна быть направлена на отказ от ископаемых источников энергии. От газопровода «Северный поток – 2» необходимо отказаться, в том числе, из соображений защиты климата. Нам необходима энергетическая политика, которая не будет зависеть ни от России, ни от США», — заявила Баербок.

Госдепартамент США включил газопровод «Северный поток — 2» и вторую нитку «Турецкого потока» в документ, относящийся к закону CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»). Как заявил госсекретарь США Майк Помпео, теперь все связанные с российскими экспортными газопроводами инвестиции могут оказаться под американскими санкциями.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что возможные санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» являются проявлением недобросовестной конкуренции, передавал RT.