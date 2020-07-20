Киевский историк нашел новые достижения «древних украинцев»

Киев, 20 июля. Богами и пророками евреев были украинцы, они же подарили человечеству мифы, эпос и науку, которые «ложно» приписываются древним грекам. Об этом пишет украинский историк Сергей Пиддубный в своей книге «Славные предки украинцев».

Автор приводит слова из древних текстов, которые созвучны украинским, в качестве доказательства своих предположений.

«Вторая часть имени библейского Нимрода — род — однозначно указывает на его праукраинское происхождение, а первая, вначале была «нип», что вместе составляет «нипрод» — Днепровский род», — приводит отрывок из книги глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский у себя в Facebook

Пиддубный убежден, что мифы, героев и науку миру подарили древние украинцы, а не греки.

«На самом деле они (древние греки. — Прим. ФАН) к ним не имеют никакого отношения. Это наша, украинцев, история. Это наша правда, слава и сила!» — утверждает в своей книге историк.

Автор в своей книге также называет украинцев «народом-творцом, народом-победителем и народом-сеятелем с трехтысячелетней историей».

Ранее другой украинский историк Петр Толочко оценил перспективы интеграции Украины в «западный мир». По его мнению, у Киева ничего не выйдет — это следует из исторического опыта взаимоотношений Украины и Европы. Историк напомнил, что каждый раз, когда Киев сближался с Европой, происходило уничтожение всего украинского, включая язык и культуру.