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Неподъемный танкер превращает портовую Одессу в кладбище кораблей

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Неподъемный танкер превращает портовую Одессу в кладбище кораблей

Одесса, 20 июля. Одесские власти уже почти год не могут решить одну из самых острых проблем главного порта Украины – убрать с пляжной зоны танкер «Делфи», который сел на мель еще в ноябре 2019 года.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что в Одессе проводилась специальная операция по подъему затонувшего судна с мели. Специалисты попытались сдвинуть многотонное судно с места с помощью специальных буксиров, но потерпели фиаско.

Журналисты издания «ПолитНавигатор» заметили, что ржавый и пустой танкер, который прибило на пляж Одессы еще девять месяцев назад, можно считать настоящим позором Одессы. Авторы статьи с иронией удивляются тому, как «великая морская держава» до сих пор не смогла убрать танкер, который уже стал настоящей «достопримечательностью» для жителей города и туристов.

Стоит отметить, что ранее место «крушения» танкера посещал президент Украины Владимир Зеленский. Он назвал «ржавую посудину» позором для всей страны и Одессы, а также распорядился убрать ее с пляжа Одессы к 20 июля. С тех пор прошло уже полтора месяца, да только «воз и ныне там».

Решить проблемы с танкером «Делфи» планировал губернатор Одесской области Максим Куцый. Он заявил, что для того, чтобы убрать корабль с пляжа, были выделены средства из бюджета, а также привлечены сотрудники МЧС, морская аварийно-спасательная служба, коммунальщики, частные фирмы, а также военнослужащие ВМС Украины. Однако своими потугами «специалисты» ничего не добились.

Жители Одессы поняли, что ждать помощи от местных властей не стоит и уже «махнули на танкер рукой». Однако неподъемный танкер сильно портит морские пейзажи, а также фактически превращает портовый город в кладбище кораблей.

Ранее сообщалось, что одесситы начали устраивать массовые фотосессии на месте, где сел на мель танкер «Делфи». Люди приходят на пляж, чтобы сделать эффектные кадры на фоне утонувшего корабля.

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