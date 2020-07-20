Кабинет министров Судана поймали на присвоении гранта ЕС

Хартум, 20 июля. Глава суданской партии «Умма» Мубарак Фадил Махди заявил, что Совет министров Судана задержал грант Евросоюза в размере 7 миллионов евро, выделенный на обучение государственных служащих, сообщает информационное агентство аль-Нилин.

Как утверждает Махди, средства, выделенные Евросоюзом, были переведены на банковский счет Совета министров вместо того, чтобы направить их в министерство финансов страны, как того требуют бухгалтерские процедуры.

Вероятно речь идет о гранте, выделенном ЕС на улучшение управления государственными финансами Судана. Он является частью суммы, мобилизованной Евросоюзом по итогам берлинской конференции «доноров Судана», которая прошла в онлайн-формате в конце июня текущего года.

По всей видимости, помощь Судану со стороны Запада, о необходимости которой говорил премьер-министр страны Абдалла Хамдок, рассматривается правительством как неподотчетные средства, доступные для нецелевого расходования.

При этом зарубежные кураторы Судана, ответственные за приведение к власти Хамдока и его Переходного правительства, судя по всему, не заинтересованы в реальном улучшении обстановки в стране.